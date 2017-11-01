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صنعاء .. مواجهات عنيفة منذ 4 أيام في الجبال المطلة على قرى ضبوعة وبني بارق وبيت أبوحاتم ومسورة ويام بمديرية نهم.

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