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رواية دار المصطفى بحضرموت لاختطاف طالب أجنبي يدرس في الدار من قبل مسلحين بزي عسكري

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يمنات – صنعاء

كشف دار المصطفى للدراسات الاسلامية بمدينة تريم وادي حضرموت عن روايته لاختطاف طالب أجنبي يدرس في الدار من قبل جنود من المنطقة العسكرية الأولى.

و جاء في مذكرة وجهها المدير التنفيذي للدار، علي بن عبد الله بن الشيخ أبو بكر، إلى محافظ حضرموت، فرج البحسني، أن “4” مسلحين يرتدون زي عسكري و ملثمين اختطفوا الطالب محمد البغدادي استرالي الجنسية من قرب مسجد السعيد بمنطقة عيديد بمدينة تريم. مشيرا إلى أن الطالب اختطف يف سيارة هونداي سوداء مجهولة، يقودها شخص خامس.

و لفتت المذكرة أن الاختطاف تم بطريقة عنيفة، و تعرض الطالب للضرب بكراسي البنادق، قبل أن يجبروه على صعودة السيارة.

و أكدت المذكرة أن الحادثة وقعت بعد صلاة العشاء من مساء الثلاثاء 30 أكتوبر/تشرين أول 2017. منوهة إلى أن السيارة تحركت بسرعة إلى الشارع المؤدي إلى دار المصطفى، كاشفة أن عملية الاختطاف تمت على مرأى من شهود عيان.

و حسب المذكرة كانت تتواجد سيارة مصفحة بجانب ورشة باطحان، و عند مرور سيارة المختطفين تحركت بعدها، و باتجاه غير معروف. لافته إلى أن وضع الطالب قانوني، و يحمل جواز سفر برقم PA5763136.

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