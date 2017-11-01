الرئيسة / أخبار عاجلة / أحمد سالمين القائم بأعمال محافظ عدن يباشر عمله من مبنى المحافظة الذي ظل مغلقا منذ اقاله عيدروس الزبيدي.

أحمد سالمين القائم بأعمال محافظ عدن يباشر عمله من مبنى المحافظة الذي ظل مغلقا منذ اقاله عيدروس الزبيدي.

1 ساعة من الآن أخبار عاجلة 20 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com