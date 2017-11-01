حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– طقس صحو و بارد أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
– طقس صحو إلى غائم جزئيا أثناء النهار.
– احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب المزنية على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية أثناء الفترة المسائية.
المناطق الصحراوية
– طقس صحو بوجه عام معتدل الحرارة نهارا و باردا نسبيا أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا اجمالا.
– احتمال تشكل السحب المزنية الممطرة على اجزء من السواحل الغربية.
– الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، تتراوح سرعتها بين (6 – 16) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين (10 – 22) عقدة.
ارخبيل سقطرى
– أاجواء غائمة جزئيا.
– احتمال هطول أمطار خفيفة.
– الرياح شمالية شرقية تترواح سرعتها بين (5 -15) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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