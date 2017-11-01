الرئيسة / أخبار عاجلة / شبوة .. طيران التحالف السعودي شن 3 غارات شمال جندلة ومنطقة حيد بن عقيل بمديرية عسيلان.
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