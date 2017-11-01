“مكاوي” مستشار هادي يدعو لتشكيل حكومة طوارئ في عدن

يمنات – صنعاء

طالب ياسين مكاوي مستشار هادي بتشكيل حكومة طوارئ تتواجد في عدن بكاملها للتصدي للمسؤولية الوطنية و انجاحها.

كما طالب أن يتم التغيير السريع في الجهاز التنفيذي و استعادة الكادر من أصحاب الخبرات لتحمل مسؤولياتهم.

و شدد مكاوي على ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية بعدن، و التركيز على الجانب الأمني و العسكري و توحيد قرارهما و سيطرة الدولة على كل المناطق التي سماها بـ”المحررة”.

جاء ذلك في مقال له نشره موقع “عدن الغد”، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين ثان 2017، أكد فيع على التسريع في إعادة النظر بكافة المناقصات و الاتفاقيات المبرمة في كافة مجالات الأعمار و الطاقة و التشغيل و منع أي نوع من أنواع الاحتكارات و الانفتاح على الاسواق العالمية المتخصصة.

و أكد مكاوي على ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات شركات الباطن العاملة في كل المجالات لمنع الفساد، و كذا منع أي تداخلات بين الوظيفة العامة و المصالح التجارية و أنشطتها المختلفة، و منع أصحاب النفوذ و الشبهات المنظورة من التعاطي مع الوظيفة العامة أو التأثير عليها و فيها.

و طالب بالتسريع بتحريك ملف الدول المانحة لتغذية الاحتياطي النقدي و جذب المساعدات في هذا الشأن بتحريك الصناديق الدولية الرافدة، و التنسيق مع دول التحويلات النقدية للمغتربين بتوجيه التحويلات إلى البلاد عبر مصارف محددة يتم الاتفاق حولها معنية بالتعامل مع المصارف و البنوك المعتمدة لرفد و تعزيز دور البنك المركزي في السيطرة على الدورة النقدية و تحويلاتها و تنمية احتياطيه.

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