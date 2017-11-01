توكل كرمان تهاجم التحالف السعودي و(الشرعية) وتتهمه باحتلال الجزر والسواحل والموانئ اليمنية

يمنات – صنعاء – خاص

قالت القيادية في تجمع الاصلاح، و الحائزة على جائزة “نوبل” للسلام، إن مايريده التحالف بقيادة السعودية و الامارات من اليمن ان تبقى دولة فاشلة ليسهل ابتلاعها و احتلال جزرها و سواحلها و موانيها و الهيمنة الدائمة عليها.

و اتهمت كرمان “التحالف” بالكذب، و قالت: “يكذب هذا التحالف الغادر حين يقول انه تحالف من اجل اعادة الشرعية”.

و لفتت كرمان، إلى أن الشرعية التي يزعم انه جاء من اجلها معتقلة هناك بالرياض، و المناطق التي تحررت من ما اسمتها “الميليشيا الانقلابية” تحت هيمنته و احتلاله و يرفض تسليمها للسلطة (الشرعية) و يحول دون عودتها إليها.

و قالت: هذا شعب مجيد لا يموت و لا يقهر و لا يقبل غير السيادة الكاملة و الاستقلال الكامل تذكروا ذلك جيداً.

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