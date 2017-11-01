تعز .. فصيل الاصلاح يستغل ادراج “أبو العباس” في قائمة الارهاب لتعزيز مواقعه واعادة نشر عناصره في مناطق متفرقة من المدينة

يمنات – خاص

قالت مصادر محلية ان عمليات نقل لمسلحين تجري بشكل واسع في مدينة تعز، جنوب غرب البلاد، التي تسيطر عليها فصائل مسلحة موالية للتحالف السعودي.

و حسب المصادر، تجري عمليات نقل لمسلحين محسوبين على الفصيل الاخواني في مقاومة تعز، إلى وسط المدينة و مناطق التماس مع الفصصيل السلفي، الموالي للامارات.

و أشارت المصادر أن تلك التنقلات تتم إلى شارع جمال و مبنى شركة التبغ و الكبريت المقابلة لمبنى الأمن السياسي و المناطق المتاخمة لقلعة القاهرة.

و نوهت المصادر إلى أن فصيل الاصلاح استغل ورود اسم “أبو العباس” ضمن قائمة الارهاب التي اصدرها المركز العالمي لمكافحة التطرف، لنشر المزيد من المسلحين في خطوط التماس مع الفصيل السلفي، مستفيدا من حالة الصدمة التي أصيب بها خصومهم، و التي خففت إلى حد كبير من تحركات العناصر السلفية و قللت من انتشارهم.

و أوضحت المصادر أن عملية النقل هذه رافقها نقل أسلحة متوسطة و خفيفة إلى تلك المناطق.

و أكدت المصادر لـ”يمنات” أن فصيل الاصلاح عزز من مواقعه التي يسيطر عليها في المدخلين الغربي و الجنوبي الغربي لمدينة تعز، و كثف من شر عناصره في أحياء وسط المدينة.

و تفيد معلومات أن فصيل الاصلاح يقوم منذ يومين بعمليات نقل للأسلحة من جبل جرة و المعهد الوطني إلى أحياء في وسط المدينة و محيط ساحة الحرية و سوق الأشبط.

و حسب المعلومات تتم عملية النقل في وقت متأخر من الليل، و عبر أطقم تتحرك عبر طرق فرعية، متجنبة المرور بالشوارع الرئيسية.

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