ما وراء اعتقال قوة من المنطقة الأولى طالب أجنبي من مركز ديني للصوفية في وادي حضرموت..؟

يمنات – صنعاء – خاص

أقدمت قوة عسكرية تابعة للمنطقة الأولى بوادي حضرموت على اعتقال طالب أجنبي يدرس بمركز ديني في مدينة تريم.

و أعتقل الطالب و هو فرنسي الجنسية، مساء الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين أول 2017، بعد مداهمة دار المصطفى بتريم.

و دار المصطفى، هو مركز ديني يتبع الطريقة الصوفية، التي تعد من الفرق الدينية المعتدلة، و يعد وادي و ساحل حضرموت من أهم معاقلها في اليمن.

و تفيد مصادر صحفية ان القوة التي اقتحمت دار المصطفى و اعتقلت الطالب الفرنسي خرجت من معسكر السويري، الذي يديره ضباط محسوبين على تجمع الاصلاح.

و فيما لم تتضح بعد أسباب اعتقال الطالب الاجنبي من المركز الديني، يعتقد مراقبون أن ذلك قد يندرج ضمن الصراعات بين الجماعات الدينية، خاصة في ظل الخلاف القائم بين الامارات و تجمع الاصلاح “اخوان اليمن”، حيث يبدو أن اعتقال هذا الطالب سيستخدم لالصاق تهمة الارهاب بالصوفية، خاصة بعد قيام رجل الدين الصوفي الحبيب الجفري بتدريب ائمة مساجد تسعى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت و عبر مكتب الأوقاف لتوزيعهم على مساجد سيطرت عليها عناصر متشددة.

و معسكر السويري يقع في منطقة السويري بمديرية تريم بوادي حضرموت، و سيطر عليه عسكريين مواليين لتجمع الاصلاح في العام 2012، و نقلوا اليه المئات من شبابهم الذين جندوهم في عدد من الساحات في العام 2011.

و كان يشرف على هذا المعسكر و معسكرات أخرى تابعة للاصلاح في محافظة حضرموت، القيادي الاخواني، عبد الرحمن العماد.

و في سبتمبر/أيلول من العام 2013، قبض على جنديين من معسكر السواري أثناء محاولتهما وضع عبوة ناسفة تحت سيارة ضابط يدعى “التميمي” كانت متوقفة في منطقة الغرفة، القريبة من مدينة تريم.

و القي القبض على الجنديين من قبل مرافقي الضابط التميمي، بعد أن أبلغه عامل في محطة وقود، بأن شخصا يتواجد تحت السيارة.

و نشرت وسائل اعلام في العام 2013 صورا لعناصر ملتحية و هي ترتدي الزي العسكري، و تتدرب على عمليات القنص، قالت تلك المصادر انها في معسكر السويري.

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