الرئيسة / أخبار عاجلة / امام النوبي قائد معسكر 20 بكريتر التابع لقوات الحزام الامني يعلن استقالته وانهاء المهام الأمنية التي كان يؤديها القوات التي يقودها.
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