الرئيسة / أخبار عاجلة / امام النوبي قائد معسكر 20 بكريتر التابع لقوات الحزام الامني يعلن استقالته وانهاء المهام الأمنية التي كان يؤديها القوات التي يقودها.

امام النوبي قائد معسكر 20 بكريتر التابع لقوات الحزام الامني يعلن استقالته وانهاء المهام الأمنية التي كان يؤديها القوات التي يقودها.

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