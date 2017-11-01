الحديدة .. شركة النفط تتهرب من توجيهات المحافظ بصرف ديزل لمراكز الغسيل الكلوي

يمنات – صنعاء

مجاهد القب

اوشك الديزل الموجود في مركز الغسيل الكلوي بمدينة العمال في محافظة الحديدة على النفاد.. ليترات قليلة وتتوقف مولدات المركز ومعها تخمد اجهزة الغسيل وحتماً سيليفظ مرضى انفاسهم نتيجة اللامبالاة من قبل موظفي فرع شركة النفط بالمحافظة.

موظف في مركز الغسيل مكلف بمتابعة شركة النفط يتحدث بألم “شهر بكاملة وانا اتابع شركة النفط لأجل صرف 10 الف ليتر ديزل وجه محافظ المحافظة بصرفها”.

وتابع الموظف، “بعدما صرفت لنا شركة النفط ال4000 ليتر قبل 8 ايام وبدأت توشك على النفاد تبرعت لنا إدارة الصندوق ب 5000 ليتر ديزل واثناء مطالبتهم بصرف هذه الكمية فوجئت بهم يخصمون ال 4000ليتر التي قالوا انها منحه منهم بل وبوقاحة يطالبونني بإستلام ال1000 ليتر المتبقية”.

وأضاف الموظف، “اصبحت اتردد بشكلٍ يومي ودوامٍ مستمر في الشركة يبدأ من الصباح وينتهي ظهر كل يوم ولا اجد هذا او ذاك وفي الأخير يقولون لي خصمنا ما قالوا انهم تبرعوا به وخذ ما بقي لك”.

يستطرد : اتركوا هذه ال 5000 ليتر التي تبرع بها صندوق النظافة واصرفوا ال10 ليتر حسب امر المحافظ في مطلع هذا الشهر..

في كل الأحوال يتحمل محافظ المحافظة مسئولية الضحايا الذين سيقضون حال توقف جلسات الغسيل بالمركز.

جدير بالذكر، ان مولدات المركز تستهلك في اليوم الواحد 700 ليتر ديزل بسبب الإعتماد الكلي عليها منذ توقف الخط الساخن القادم من محطة رأس الكثيب البخارية.

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