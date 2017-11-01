حظك مع الابراج الاربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الاربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني2017.

برج الحمل

مهنياً: إحذر ارتكاب أيّ أخطاء قد تندم عليها لاحقاً وحاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة

عاطفياً: لقاء عاطفي يشعرك بالسعادة والطمأنينة وتستعيد معه أجمل الذكريات وأروعها

صحياً: تنشط اليوم على الصعيد الرياضي وتشجّع الآخرين على ممارسة الرياضة

برج الثور

مهنياً: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ مدة طويلة

عاطفياً: تجد نفسك مجبراً على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج

صحياً: تشعر ببعض الوجع في المفاصل قد يكون سببه الارتفاع الكبير في الرطوبة

برج الجوزاء

مهنياً: ردود الأفعال إيجابية بعد ما قدّمته لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر بعض الشيء إلاّ أنّها تظهر تلقائياً

عاطفياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وقد تقومان بعمل مشترك ومثمر

صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع

برج السرطان

مهنياً: مهما عاكستك الظروف في العمل، لا تستسلم أو تخضع لتتمكن من تمرير هذا اليوم الصعب، فالمقبل قد يكون أفضل

عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها

صحياً: استفد من حالة الطقس الجيّدة وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام للتخفيف عنك

برج الأسد

مهنياً: تجد نفسك ترزح تحت ضغط كبير بسبب محاصرة بعض القوى النافذة لإرادتك ومحاولة الحد من تقدمك

عاطفياً: يوم رومانسي بالتأكيد يخدم مصلحة العلاقة، فأنت تميل الى الهدوء الإيجابي وترغب في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك

صحياً: تتعزز ثقتك بالنفس، وترتاح نفسياً وجسدياً بعدما بدأت الابتعاد عن المشكلات العابرة

برج العذراء

مهنياً: قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم، لكن إياك القيام بخطوات غير مدروسة أو ناقصة لئلا تدفع الثمن لاحقاً

عاطفياً: حين يخطئ الشريك عليك أن تبيّن له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك قد يرتكب الخطأ مجدداً

صحياً: خذ قسطاً من الراحة وقم برحلة إلى مكان ناءٍ في الطبيعة ينسيك الهموم

برج الميزان

مهنياً: عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات والمواجهت غير المجدية والعقيمة

عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان، فحاول التوفيق بين الاثنين

صحياً: تبدو في حال صحية تفاجئ الجميع بعدما اعتقدوا أنك لن تتعافى من مرضك بسرعة

برج العقرب

مهنياً: التفاؤل من أبرز الصفات التي تميّزك عن الآخرين، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد

عاطفياً: المشاركة تساعد على زيادة فرص النجاح في العلاقة، وتولّد الانسجام التام بينك وبين الشريك

صحياً: قد تمر بوضع صحّي دقيق سببه التهابات وتقرحات في المعدة، لكن سرعان ما تشفى

برج القوس

مهنياً: تزدهر المخيّلة وتعطيك أجوبة عن بعض التساؤلات وتتسارع الخطى وتقوم بواجباتك

عاطفياً: استخدم السحر والطاقة اللطيفة في شخصيتك لتحظى بالشخص الذي تعشقه

صحياً: لا تتقاعس عن القيام بكل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على صحتك

برج الجدي

مهنياً: هذا اليوم يناسبك جداً ويثبت أنك على حق، وتلقى مساعدة يجب أن تتقبلها بإيجابية

عاطفياً: يوم هادئ إلى جانب الشريك، وهذا ما يعزّز الثقة بينكما لئلا تتجدّد الخلافات

صحياً: وظّف طاقاتك التي تستغلها في العمل للقيام ببعض ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية

برج الدلو

مهنياً: إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً ثمار تعبك

عاطفياً: المعالجة المتروية لمشاكلك مع الشريك هي الأفضل والكفيلة بإعادة المياه إلى مجاريها

صحياً: تعود من رحلة ترفيهية مزوداً بطاقة كبيرة من العافية والرشاقة والنفسية المرتاحة

برج الحوت

مهنياً: خيبة أمل في مجال عملك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه كي تستوعب الأمور بجدية أكبر

عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً، ويخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما

صحياً: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك

المصدر: عرب حظ

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