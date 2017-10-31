الرئيسة / أخبار عاجلة / قوات الحزام الأمني الموالية للامارات تعلن السيطرة على معسكر ابن لادن الابع للقاعدة في مديرية المحفد بأبين.

قوات الحزام الأمني الموالية للامارات تعلن السيطرة على معسكر ابن لادن الابع للقاعدة في مديرية المحفد بأبين.

2 ساعتين من الآن أخبار عاجلة 14 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com