الرئيسة / أخبار عاجلة / حكومة هادي توقف علاج أحد جرحى المقاومة في الهند وتتهمه بالتحريض بعد بيان للجرحى يتهمها بعدم الاهتمام باستكمال علاجهم.

حكومة هادي توقف علاج أحد جرحى المقاومة في الهند وتتهمه بالتحريض بعد بيان للجرحى يتهمها بعدم الاهتمام باستكمال علاجهم.

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