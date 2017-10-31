حصري – فساد واختلالات في وزارة الداخلية بمليارات الريالات

يمنات – خاص
جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خاص بنتائج فحص و مراجعة وزارة الداخلية للعام 2013، و رفع إلى وزير الداخلية برقم (348) و تاريخ 29 فبرائر/شباط 2016، ما يلي:
(1)
– تحفظ الجهاز عن ابداء الرأي بشأن صحة استحقاق و قانونية الصور و التسوية بأكثر من “11” مليار و “700” مليون ريال (11.739.427.448) ريال، و بيانه كما يلي:
- أكثر من “251” مليون ريال (251.790.000) ريال المنصرف خلال العام المالي 2013م مقابل الالتزامات التي على الوزارة.
- أكثر من مليار و نصف ريال (1.537.912.201) ريال مقابل المرتبات المنصرفة تحت مسمى (ملحق2، توقيفات البريد، الرديات).
- أكثر من مليار ريال (1.386.392.740) ريال مقابل المرتبات المنصرفة للمستجدين خلال العام المالي 2013.
- “392” مليون ريال (392.000.000) ريال المنصرف خلال العام المالي 2013، مقابل النفقات الطارئة و ذات الطابع الخاص.
- أكثر من “8” مليار ريال (8.171.332.507) ريال المنصرف مباشرة من البنك المركزي خلال عام 2013 بموجب مذكرات سحب صادرة من وزارة المالية لعدد من الجهات.
(2)
– صرف مبالغ بدون وجه حق، حيث بلغ ما امكن الوقوف عليه أكثر من مليار و “600” مليون ريال (1.626.665.872) ريال. منه أكثر من “64” مليون ريال (64.785.158) ريال صرف بصورة تراكمية للمشاريع المنفذة و المنصرف لها مستخلصات ختامية خلال عام 2013.
(3)
– صرف عدة مبالغ بالمخالفة لأحكام القوانين و اللوائح و القرارات و التعليمات النافذة.
– بلغ اجمالي ما امكن الوقوف عليه أكثر من مبلغ (42.232.097.327,14) ريال.
(4)
– استمرار الوزارة بترحيل أكثر من “78” مليون ريال (78.260.840) ريال منصرف منذ سنوات سابقة ضمن حساب الديون المستحقة للحكومة، و الذي يمثل ضرائب قانونية لم تخصم من مستحقات شركة الوتاري، دون قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة باستعادة المبلغ و توريده الى حساب الحكومة العام.
(5)
– استمرار ترحيل العهد المرحلة من أعوام سابقة على بعض الاشخاص و الجهات و صرف عهد جديدة خلال العام المالي 2013م لبعضهم دون اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتصفية العهد اولا باول.
– بلغ رصيد الحسابات المدينة (العهد) والتي لم يتم تسويتها حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2013، أكثر من “41” مليار و “900” مليون ريال (41.920.279.721,74) ريال ، منها أكثر من “22” مليار (22.448.407.687.88) ريال، و بنسة 54% مرحل من سنوات سابقة.
المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 89 – 90.
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