حصري – فساد واختلالات في وزارة الداخلية بمليارات الريالات

يمنات – خاص

جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خاص بنتائج فحص و مراجعة وزارة الداخلية للعام 2013، و رفع إلى وزير الداخلية برقم (348) و تاريخ 29 فبرائر/شباط 2016، ما يلي:

(1)

– تحفظ الجهاز عن ابداء الرأي بشأن صحة استحقاق و قانونية الصور و التسوية بأكثر من “11” مليار و “700” مليون ريال (11.739.427.448) ريال، و بيانه كما يلي:

أكثر من “251” مليون ريال (251.790.000) ريال المنصرف خلال العام المالي 2013م مقابل الالتزامات التي على الوزارة.

أكثر من مليار و نصف ريال (1.537.912.201) ريال مقابل المرتبات المنصرفة تحت مسمى (ملحق2، توقيفات البريد، الرديات).

أكثر من مليار ريال (1.386.392.740) ريال مقابل المرتبات المنصرفة للمستجدين خلال العام المالي 2013.

“392” مليون ريال (392.000.000) ريال المنصرف خلال العام المالي 2013، مقابل النفقات الطارئة و ذات الطابع الخاص.

أكثر من “8” مليار ريال (8.171.332.507) ريال المنصرف مباشرة من البنك المركزي خلال عام 2013 بموجب مذكرات سحب صادرة من وزارة المالية لعدد من الجهات.

(2)

– صرف مبالغ بدون وجه حق، حيث بلغ ما امكن الوقوف عليه أكثر من مليار و “600” مليون ريال (1.626.665.872) ريال. منه أكثر من “64” مليون ريال (64.785.158) ريال صرف بصورة تراكمية للمشاريع المنفذة و المنصرف لها مستخلصات ختامية خلال عام 2013.

(3)

– صرف عدة مبالغ بالمخالفة لأحكام القوانين و اللوائح و القرارات و التعليمات النافذة.

– بلغ اجمالي ما امكن الوقوف عليه أكثر من مبلغ (42.232.097.327,14) ريال.

(4)

– استمرار الوزارة بترحيل أكثر من “78” مليون ريال (78.260.840) ريال منصرف منذ سنوات سابقة ضمن حساب الديون المستحقة للحكومة، و الذي يمثل ضرائب قانونية لم تخصم من مستحقات شركة الوتاري، دون قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة باستعادة المبلغ و توريده الى حساب الحكومة العام.

(5)

– استمرار ترحيل العهد المرحلة من أعوام سابقة على بعض الاشخاص و الجهات و صرف عهد جديدة خلال العام المالي 2013م لبعضهم دون اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتصفية العهد اولا باول.

– بلغ رصيد الحسابات المدينة (العهد) والتي لم يتم تسويتها حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2013، أكثر من “41” مليار و “900” مليون ريال (41.920.279.721,74) ريال ، منها أكثر من “22” مليار (22.448.407.687.88) ريال، و بنسة 54% مرحل من سنوات سابقة.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 89 – 90.

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