حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة و باردة أثناء الليل و الصباح الباكر.
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.
– احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية المزنية في فترة ما بعد الظهيرة.
ارخبيل سقطرى
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– احتمال هطول أمطار خفيفة.
– الرياح السطحية شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– احتمال هطول امطار خفيفة على الساحل الجنوبي.
– الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (08 – 18) عقدة، جنوبية شرفية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (10 -20) عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة بشكل عام، تميل إلى البروة نسبيا أثناء الليل و الصباح.
– الرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها (6 -16) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي
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