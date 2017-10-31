شركة النفط تلجأ لكسر وديعة في “كاك بنك” بسبب المديونية للقطاع الخاص

يمنات – صنعاء – خاص

قالت مصادر مطلعة ان قيادة شركة النفط كسرت وديعة خاصة بالشركة في بنك التسليف التعاوني والزراعي “كاك بنك”.

و حسب المصادر يصل قيمة المبغ الخاص بالوديعة ما يقارب “300” مليون ريال يمني.

يأتي ذلك في وقت يطالب فيه تجار بمبالغ مالية كبيرة من الشركة تصل إلى ملايين الدولارات، قيمة شحنات نفطية اشترتها الشركة، و لم تفي بالتسديد، جراء تغول الفساد في الشركة.

و يعتبر مراقبون أنه كان يجب على الشركة جدولة مديونيتها للتجار و تنظيم الإيرادات عبر القنوات و الأطر الرسمية أولا بأول، و هو ما سيمكن الشركة من الوفاء بالتزماتها تجاه الغير. محذرين من هذه الخطوة كونها ستؤدي إلى تآكل أموال الشركة و افلاسها.

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