رواية رئيس البرلمان لاعادة تفعيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

يمنات – صنعاء – خاص

كشف رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، عن فحوى رسالته الموجهة للمجلس السياسي الأعلى بشأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

و أشار الراعي في جلسة الاثنين 30 أكتوبر/تشرين أول 2017، أنه وجه رسالة لرئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن تكليف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالاستمرار في تسيير أعمالها حتى يتم تزكية هيئة جديدة وفقا للاجراءات القانونية.

و بين الراعي لأعضاء البرلمان أن أن رسالته جاءت في ضوء مقترح مقدم من عضو المجلس السياسي الأعلى، سلطان السامعي، أثناء مناقشة المجلس لهذا الموضوع في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و كانت صحيفة “المسيرة” قالت ان الهيئة عادوت ممارسة أعمالها استنادا لتوصية مجلس النواب للمجلس السياسي الأعلى بتمديد فترة عمل الهيئة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا