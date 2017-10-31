السلطات السعودية تمنع لاعب في المنتخب اليمني من دخول أراضيها

يمنات – صنعاء

منعت السلطات السعودية احد لاعبي المنتخب الوطني اليمنية من دخولها أراضيها.

و تسبب منع اللاعب “ناصر محمدو” من دخول الأراضي السعودية في تأخر بعثة المنتخب الوطني ساعات في منفذ الوديعة الحدودي.

و وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى السعودية، الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين أول 2017، لخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا و التي ستنطلق السبت القادم.

و تبرر السلطات الأمية السعودية في منفذ الوديعة أسباب منع “محمدو” من دخول أراضيها لأسباب أمنية. كونه دخل الأراضي السعودية قبل عام بطريقة غير شرعية، و تم ترحيله.

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