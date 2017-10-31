بسبب مواعدته ممثلةً أكبر منها بقليل.. ابنة “مستر بن” تعلن براءتها منه

يمنات – متابعات

أعلنت “ليلى” إبنة النجم الكوميدي البريطاني روان أتكينسون المعروف بـ”مستر بن”، تبرؤها منه، مُتخلّيةً عن اسم شهرته واعتمدت اسم شهرة والدتها “سنيترا ساستري”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنّ ابنة “مستر بين” اتخذت هذا القرار بعد انتشار أخبار حول مواعدته فتاة تكبرها بسنوات قليلة هي الممثلة لويز فورد (33 عاماً).

وذكرت الصحيفة أنه دعاها في العام الماضي إلى منزله الواقع في شمال لندن، والذي تبلغ قيمته 4.65 مليون جنيه إسترليني، بعد أسابيع قليلة من انفصاله عن والدة “ليلى”.كما نقل موقع مجلة “لها”