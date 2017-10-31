جلسة عاصفة حضرها “هادي” بشأن اقالة قيادي أمني رفيع موالي للامارات

يمنات – صنعاء



قالت مصادر صحفية ان قرار إقالة مدير شرطة عدن، اللواء شلال علي شائع، كان محور نقاش حاد و مستفيض استمر لأيام في أروقة مركز القرار و الدوائر المحيط بالرئيس هادي.

و حسب موقع “العربي” كان قرار إقالة شائع سيصدر الجمعة الماضية بعد ضغوط كبيرة مارستها شخصيات محسوبة على التجمع اليمني للإصلاح على خلفية احتجاز شائع لعدد من أعضاء الحزب في عدن قبل أن يقوم بإطلاق سراحهم مجدداً.

و أكد أن مستشار جنوبي لهادي نصح المطالبين بإقالة شائع بالتأني و دراسة النتائج المترتبة على القرار الذي قال بأنه سيضيف مشكلة كبيرة للحكومة شبيهة بمشكلة تشكيل المجلس الانتقالي الذي أعقب إقالة الزبيدي.

و أوضح أن المستشار الجنوبي فنّد في جلسة عاصفة حضرها هادي أن من شأن إقالة شلال تحميل الحكومة عبئاً جديداً و كبيراً، و هو حفظ الأمن في عدن و تبعاته المالية و البشرية غير المتاحة حالياً لدى الحكومة.

و تسأل المستشار: لو تم تعيين بديل لشائع و فشل في تحقيق الأمن و الاستقرار فما هي النتيجة برأيكم..؟. لافتا إلى أن الإمارات ستتلقف شائع، و ستستفيد منه و من شعبيته و حجم القوات الموالية له شخصياً، و هي ليست بالهينة.

و اختتم المستشار حديثه الذي كان موجهاً الى الفريق المطالب بإقالة شائع بقوله: “أنتم ستطلقون أسداً حرصنا طوال العامين السابقين على أن يظل طوقه بيدنا و تحركاته تحت أعيننا.

و بحسب الموقع، قاطع المستشارَ شخصية إعلامية معروفة بالقول “أسد عندك. أما نحن نعتبره “مجرم” ويجب أن يحاسب و يحال للتحقيق في العديد من جرائم الإخفاء القسري و عمليات القتل و التصفية بحق العشرات من أبناء عدن”.

و طبقا لما أورده الموقع، قرار إقالة شائع لا زال مطروحاً بقوّة، و ربما قد يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة؛ حيث يصر مسؤولون من “تجمع الإصلاح” على تنفيذه، معتبرين أن مستشار هادي قد بالغ كثيراً في وصفه لتبعات القرار، باعتبار أن بديل “شائع” سيكون من أبناء يافع و شخصية تحظى بقبول في الشارع الجنوبي.

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