تشكيل قوات حزام أمني لمحافظة تعز من خارج تعز

يمنات – خاص

قالت مصادر مطلعة ان قيادة القوات الاماراتية بـ”عدن” اتخذت قرارا بتشكيل قوات غير نظامية في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، تحت مسمى “الحزام الأمني”.

و تفيد المصادر أن هذه القوات سيتم تشكيلها في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، من العناصر السلفية الموالية للامارات، و معظمهم من مديرات محافظة لحج، و على وجه الخصوص من مناطق الصبيحة.

و أشارت المصادر أن هذه القوة ستتخذ من المباني الملحقة باستراحة الكهرباء بمدينة المخا، مقرا لها.

و أشارت المصادر أن القيادي السلفي فهمان الصبيحي هو المرشح لمنصب قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة تعز.

و نوهت المصادر إلى أن عناصر من الفصيل السلفي الذي يقوده أبو العباس في مدينة تعز، الذي ورد اسمه في قائمة الارهاب الأخيرة للمركز العالمي لمكافحة التطرف، سيضمون إلى قوات الحزام الأمني بالمخا.

و حسب المصادر، تم الانتهاء من وضع الهيكل الداخلي لقوات الحزام الأمني بتعز و تعيين قياداتها من قبل رئاسة عمليات القوات الاماراتية، و سيتم الاعلان عنها بشكل رسمي.

و أوضحت المصادر أن معظم قيادات الأمني بتعز ستكون من القيادات السلفية الميدانية في جبهة الساحل الغربي، و سيضاف اليها عناصر محدودة من أبناء مديريتي المخا و ذو باب، و الذين تم تدريبهم في قاعدة عسكرية اماراتية بجزيرة مصوع الاريتيرية، قبل أن يعودوا إلى معسكر في بير أحمد بـ”عدن” لتلقي دورات ثقافية يحاضر فيها دعاة سلفيين مقربين من القيادي السلفي الموالي للامارات، هاني بن بريك.

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