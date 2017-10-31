مبادرة مجلس النواب .. كيف تم اقرارها ومن يقف خلفها..؟

يمنات – خاص

قال مصدر سياسي مطلع إن المبادرة التي قدمها مجلس النواب قبل أكثر من شهرين، و أثارت ردود أفعال و انتقادات واسعة، كونها اغفلت الحرب التي يتعرض لها الشعب اليمني من أكثر من عامين تم التوافق عليها من قبل شريكي السلطة في العاصمة صنعاء.

و أفاد المصدر، أن المبادرة اعلنت عبر مجلس النواب بالتوافق بين المؤتمر الشعبي العام و أنصار الله.

و أشار المصدر أن المبادرة عرضت على المجلس السياسي الأعلى، و تم اختيار ثلاثة من كل مكون لمناقشتها و اقرارها، قبل أن يتم قراءتها في جلسة مجلس النواب.

و أوضح المصدر أنه تم التوافق على ما ورد في المبادرة قبل طرحها على مجلس النواب للتصويت عليها.

و حسب المصدر، من بين من أقروا المبادرة رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد و نائبه قاسم لبوزة، و عضوي المجلس مهدي المشاط و سلطان السامعي و رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي و نائبه عبد السلام هشول.

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