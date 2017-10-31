حظك مع الابراج الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول2017.
برج الحمل
مهنياً: إحذر ارتكاب أيّ أخطاء قد تندم عليها لاحقاً وحاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة
عاطفياً: لقاء عاطفي يشعرك بالسعادة والطمأنينة وتستعيد معه أجمل الذكريات وأروعها
صحياً: تنشط اليوم على الصعيد الرياضي وتشجّع الآخرين على ممارسة الرياضة
برج الثور
مهنياً: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ مدة طويلة
عاطفياً: تجد نفسك مجبراً على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج
صحياً: تشعر ببعض الوجع في المفاصل قد يكون سببه الارتفاع الكبير في الرطوبة
برج الجوزاء
مهنياً: ردود الأفعال إيجابية بعد ما قدّمته لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر بعض الشيء إلاّ أنّها تظهر تلقائياً
عاطفياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وقد تقومان بعمل مشترك ومثمر
صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع
برج السرطان
مهنياً: مهما عاكستك الظروف في العمل، لا تستسلم أو تخضع لتتمكن من تمرير هذا اليوم الصعب، فالمقبل قد يكون أفضل
عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها
صحياً: استفد من حالة الطقس الجيّدة وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام للتخفيف عنك
برج الأسد
مهنياً: تجد نفسك ترزح تحت ضغط كبير بسبب محاصرة بعض القوى النافذة لإرادتك ومحاولة الحد من تقدمك
عاطفياً: يوم رومانسي بالتأكيد يخدم مصلحة العلاقة، فأنت تميل الى الهدوء الإيجابي وترغب في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك
صحياً: تتعزز ثقتك بالنفس، وترتاح نفسياً وجسدياً بعدما بدأت الابتعاد عن المشكلات العابرة
برج العذراء
مهنياً: قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم، لكن إياك القيام بخطوات غير مدروسة أو ناقصة لئلا تدفع الثمن لاحقاً
عاطفياً: حين يخطئ الشريك عليك أن تبيّن له أخطاءه، وفي حال عدم القيام بذلك قد يرتكب الخطأ مجدداً
صحياً: خذ قسطاً من الراحة وقم برحلة إلى مكان ناءٍ في الطبيعة ينسيك الهموم
برج الميزان
مهنياً: عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات والمواجهت غير المجدية والعقيمة
عاطفياً: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان، فحاول التوفيق بين الاثنين
صحياً: تبدو في حال صحية تفاجئ الجميع بعدما اعتقدوا أنك لن تتعافى من مرضك بسرعة
برج العقرب
مهنياً: التفاؤل من أبرز الصفات التي تميّزك عن الآخرين، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد
عاطفياً: المشاركة تساعد على زيادة فرص النجاح في العلاقة، وتولّد الانسجام التام بينك وبين الشريك
صحياً: قد تمر بوضع صحّي دقيق سببه التهابات وتقرحات في المعدة، لكن سرعان ما تشفى
برج القوس
مهنياً: تزدهر المخيّلة وتعطيك أجوبة عن بعض التساؤلات وتتسارع الخطى وتقوم بواجباتك
عاطفياً: استخدم السحر والطاقة اللطيفة في شخصيتك لتحظى بالشخص الذي تعشقه
صحياً: لا تتقاعس عن القيام بكل ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على صحتك
برج الجدي
مهنياً: هذا اليوم يناسبك جداً ويثبت أنك على حق، وتلقى مساعدة يجب أن تتقبلها بإيجابية
عاطفياً: يوم هادئ إلى جانب الشريك، وهذا ما يعزّز الثقة بينكما لئلا تتجدّد الخلافات
صحياً: وظّف طاقاتك التي تستغلها في العمل للقيام ببعض ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية
برج الدلو
مهنياً: إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتجني لاحقاً ثمار تعبك
عاطفياً: المعالجة المتروية لمشاكلك مع الشريك هي الأفضل والكفيلة بإعادة المياه إلى مجاريها
صحياً: تعود من رحلة ترفيهية مزوداً بطاقة كبيرة من العافية والرشاقة والنفسية المرتاحة
برج الحوت
مهنياً: خيبة أمل في مجال عملك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه كي تستوعب الأمور بجدية أكبر
عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً، ويخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما
صحياً: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك
المصدر: عرب حظ
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