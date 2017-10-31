لحج .. نجاة قائد سلفي من حادث مروري تسببت بها سيارات عسكرية

يمنات – صنعاء

نجا قيادي سلفي، مساء الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقب تعرض سيارته لحادث مروري تسببت بها سيارات عسكرية، بمحافظة لحج .

وقالت مصادر، لصحيفة “عدن الغد”، ان سيارة كان يقودها القيادي السلفي لؤي الزامكي تعرضت للاصطدام من قبل سيارات عسكرية بالقرب من منطقة راس العارة بمحافظة عدن.

وكان الزامكي حينما تعرض للحادث المروري الذي وصفه مقربون منه بالغامض.

ونجا الزامكي من موت محقق عقب خروج سيارته عن الخط العام وانقلابها.

وتشهد مدينة عدن موجة اغتيالات تعرض لها سلفيين خلال الايام القليلة الماضية.

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