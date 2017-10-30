حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة و باردة أثناء الليل و الصباح مع احتمال حدوث الصقيع (ضريب).
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.
– احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية الرعدية في فترة ما بعد الظهر قد يصاحبها أمطار خفيفة على المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية.
ارخبيل سقطرى
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– احتمال هطول أمطار خفيفة.
– الرياح السطحية شمالية شرقية، نسيم خفيف إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة.
– احتمال هطول أمطار خفيفة على الساحل الجنوبي.
– الرياح السطحية شمالية على الساحل الجنوبية، نسيم خفيف إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (15 – 25) عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة بشكل عام، تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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