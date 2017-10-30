حصري – اختلالات وفساد في حساب الطاقة المشتراة بوزارة الكهرباء والطاقة

يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عن اختلالات و فساد في الطاقة المشتراه بوزارة الكهرباء و الطاقة.

(1)

– الزيادة المستمرة في حجم الطاقة المشتراة من قبل وزارة الكهرباء و الطاقة من المستثمرين على الرغم من المبالغ الهائلة التي صرفت خلال الفترة السابقة على الخطط الاستراتيجية و الخطط الخمسية و الخطط السنوية لمؤسسة الكهرباء و البرنامج المحلي للاستقرار و التنمية 2012 – 2014م و البرنامج العام للحكومة التي تسعى في مجملها و تهدف إلى الاستغناء تدريجيا عن شراء الطاقة.

(2)

– ارتفاع مستمر في كمية و قيمة الطاقة المفقودة من الكهرباء سنة بعد اخرى وصلت في شبكة التوزيع خلال العام 2013 إلى (3172) مليون كيلو وات/ساعة و بنسبة تمثل (39%) من اجمالي الطاقة المرسلة خلال نفس العام و بزيادة عن العام المالي 2012م بـ(843) مليون كيلو وات/ساعة و بنسبة زيادة (3%) و بمبلغ أكثر من “54” مليار ريال (54.907.320.000) ريال بمتوسط سعر البيع للكيلو وات الواحد (17.31) ريال فقط.

(3)

– ضعف الاجراءات المتخذة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء في مجال ترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة، حيث بلغت كمية الطاقة المستهلكة داخليا خلال العام 2013م (223.8 جيجا وات/ ساعة و التي تمثل نسبة (3.9%) من اجمالي كمية الطاقة المنتجة و هي نسبة كبيرة و غير مبررة).

(4)

– تدني شديد في استغلال مؤسسة الكهرباء للاعتمادات المرصودة للمشاريع من التمويل الاجنبي، حيث تم الانفاق على مشروعين فقط من عدد(8) مشاريع.

(5)

– عدم استغلال المؤسسة للاعتمادات المرصودة للمشاريع ذات التمويل الخارجي حيث لم يتم الصرف على أي مشروع منها، كما ان معظم المشاريع الممولة بقروض خارجية متعثرة، ما ترتب عليه التحول لعقود شراء الطاقة لحل مشكلة العجز و التي اجهدت الموازنة العامة للدولة.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 134 – 135.

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