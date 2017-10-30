تعز .. مواجهات عنيفة في جبل “هان” بالضباب

يمنات – تعز – خاص

تدور منذ صباح الاثنين 30 أكتوبر/تشرين أول 2017، معارك عنيفة في جبل هان، المطل على الطريق الرابط بين مدينة تعز و الضباب، و المؤدي إلى محافظة عدن.

و تفيد مصادر محلية ان هجوما مباغتا شنه مسلحي أنصار الله و الجيش المساند لهم على مواقع تابعة للواء 17 مشاة في جبل هان مشرفة طريق تعز – الضباب.

و حسب المصادر، أدت الاشتباكات التي استمرت قرابة نصف ساعة إلى سيطرة أنصار الله على “3” مواقع تطل على طريق تعز – الضباب، فرض من خلالها أنصار الله سيطرتهم عليها.

و أكدت المصادر أن تعزيزات عسكرية من القوات الموالية للتحالف السعودي وصلت إلى محيط جبل هان، قبل ظهر الاثنين، و نفذت قصفا مكثفا على المواقع التي سيطر عليها أنصار الله.

و أوضحت المصادر أن تلك القوة تحاول التقدم لاستعادة الـ”3″ المواقع، غير أنها تواجه بزخاخات نارية كثيفة.

و تفيد المصادر أن مواجهات عنيفة و قصف متبادل يدور بين الطرفين حتى وقت كتابة الخبر.

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