الرئيسة / أخبار عاجلة / معارك عنيفة في جبل هان بعد سيطرة أنصار الله على عدة مواقع فيه تشرف على الطريق الرابط بين مدينة تعز ووادي الضباب.
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