الرئيسة / أخبار عاجلة / معارك عنيفة في جبل هان بعد سيطرة أنصار الله على عدة مواقع فيه تشرف على الطريق الرابط بين مدينة تعز ووادي الضباب.

معارك عنيفة في جبل هان بعد سيطرة أنصار الله على عدة مواقع فيه تشرف على الطريق الرابط بين مدينة تعز ووادي الضباب.

53 دقيقة من الآن أخبار عاجلة 24 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com