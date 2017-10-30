الرئيسة / أخبار عاجلة / المتحدث باسم التحالف السعودي تركي المالكي: أطلق 77 صاروخ باليستي على الأراضي السعودية منذ بداية حرب اليمن.
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