استهداف قوة غير نظامية موالية للامارات بأبين

يمنات – صنعاء

استهدف مسلحون مجهولون طقم تابع للحزام الأمني غير النظامية الموالية للامارات، في منطقة عكد بمحافظة أبين.

و قالت المصادر، أن كمين لمسلحين استهدف طقم للحزام الأمني مما أسفر عن اصابة جنديين.

و اضافت المصادر، ان عبوة ناسفة، انفجرت اثناء مرور طقم للحزام الامني، قبل أن يشن مسلحون يعتقد أنهم من القاعدة هجوما بالاسلحة على جنود الذين كانوا على الطقم.

و حسب المصادر، اصيب جنديين في الهجوم باصابات خطيرة ونقلا للعلاج الى احد المستشفيات.

و انفجرت يوم امس سيارة مفخخة استهدفت طقم للحزام الامني كان متجهة إلى مديرية المحفد بمحافظة أبين ما اسفر عن مقتل جندي واصابة ثلاثة آخرين.

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