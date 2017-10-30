عدن .. اشتباكات في محيط سوق بمديرية التواهي

يمنات – صنعاء
شهد محيط سوق شعبي بمديرية التواهي بمحافظة عدن، جنوب البلاد، اشتباكات بين عناصر مسلحة، ظهر الاثنين 30 أكتوبر/تشرين أول 2017.
و قالت مصادر محلية ان الاشتباكات وقعت في محيط سوق عامر، الذي يتصارع مسلحون في تولي حمايته.
و يجبي مسلحون يتولون حراسة السوق مبالغ مالية من المحلات التجارية فيه، بمبرر الحماية.
و سبق أن شهد محيط السوق اشتباكات مماثلة بين مسلحين على خلفية خلافات حول الجبايات التي تتم من السوق.
و تفيد مصادر محلية ان خلافات نشبت بين مسلحين في محيط السوق تطورت إلى تبادل اطلاق النار.
و بحسب المصادر، تسببت الاشتباكات في حالة ذعر في أوساط المتسوقين و الباعة و المارة، جراء كثافة اطلاق النار.
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