الرئيسة / أخبار عاجلة / الخارجية الإيرانية تدعو التحالف الذي تقوده السعودية للكف عن مواصلة أخطائهم والاعتذار من الشعب اليمني.

الخارجية الإيرانية تدعو التحالف الذي تقوده السعودية للكف عن مواصلة أخطائهم والاعتذار من الشعب اليمني.

3 ساعات من الآن أخبار عاجلة 13 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com