الخارجية الايرانية ترد على تصريحات لوزير الخارجية السعودي بشأن اليمن

يمنات – صنعاء

أعتبر بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تصريحات وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بشأن الأزمة اليمنية “مضحكة” و لا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الخارجية السعودية، في مؤتمر صحفي عقده، الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول 2017، اتهم فيها إيران بعرقلة السلام في اليمن.

و قال قاسمي إن بلاده أدانت العدوان على اليمن منذ الساعات الأولى لبدئه و طالبت بتوقف الحرب، كما أنها تعتبر الحل العسكري في اليمن حل منبوذ، و لا تدّخر جهدا من أجل إنهاء هذه الحرب الدموية والبغيضة.

و أشار إلى أن تكرار المزاعم الكاذبة في مؤتمر الرياض، لن يخفف من حجم المسؤولية الإنسانية و الدولية للأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم الشنيعة، كالقتل و تدمير المدارس و المستشفيات، وصولا إلى الحصار و تجويع الشعب البريء.

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