صحفي يكشف عن مغادرة قيادات اصلاحية من الرياض وما طرحه “ابن نائف” على اليدومي والأنسي في بداية الحرب ويتحدث عن “3” خيارات لمستقبل “اخوان اليمن”

يمنات – صنعاء

كشف صحفي يمني عن مغادرة قيادات في تجمع الاصلاح “اخوان اليمن” العاصمة السعودية، الرياض.

و أشار الصحفي، محمد الخامري، على حسابه في الفيسبوك، أن تلك القيادات غادرت لأنهم لم يستطيعوا العيش في إطار التضييق المستمر من السلطات السعودية عليهم، و ربما إحساسهم بالاستهداف القريب لهم كقرابين و أضاحي سيتم التقرب بهم للحفاظ على وحدة الصف الخليجي.

و لفت الخامري إلى أن عدد من قيادات تجمع الاصلاح وصلت مؤخرا إلى تركيا بعد إبلاغهم بعدم الترحيب بهم و انتهاء استضافتهم بالسعودية.

و نوه الخامري إلى أنه عندما وصلت قيادات في تجمع الاصلاح إلى السعودية، في بداية الحرب، تم استدعائهم من قبل ولي العهد السعودي، السابق، الأمير محمد بن نائف. منوها إلى أن عدد تلك القيادات كان “سبعة” بينهم محمد اليدومي و عبد الوهاب الانسي.

و لفت إلى أنه تم اخبار تلك القيادات رسميا بأنهم ضيوف خادم الحرمين الشريفين بأسمائهم و شخصياتهم و ليس بحزبهم. مؤكدا أنه تم تسليمهم قائمة بالمحظورات التي عليهم الالتزام بها.

و قال الخامري: يجب ان يفهم قادة الإصلاح أن الأفق يضيق أمامهم و انهم أمام خيارين لاثالث لهما: إما أن يكونوا فاعلين و يختاروا مكانهم في مستقبل اليمن بالدعوة لإيقاف الحرب و إعادة السلام وفق مصالحة شاملة، أو انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة و انتظار اين ستضعهم الظروف غير المأمونة، إما في المعتقلات لا قدر الله أو على هامش اقرب تسوية سياسية.

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