حكومة هادي تكشف عن حقيقة تسلمها مبادرة جديدة للحل من المبعوث الأممي

يمنات – صنعاء

نفى المتحدث باسم حكومة هادي، راجح بادي، تسلم حكومته أي مبادرة للحل السياسي، من المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض.

و قال بادي: كل ما نُشر عن مشاريع مبادرات في عدد من الصحف و المواقع غير صحيح مطلقا.

و أشار إلى حكومته حريصة على إحلال السلام وفقا للمرجعيات، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 القاضي بانسحاب أنصار الله “الحوثيين” و حلفائهم من المناطق التي سيطروا عليها، بما فيها العاصمة صنعاء.

و اتهم بادي خصوم حكومته بعرقلة كل الجهود لإحلال السلام و على رأسها جهود الأمم المتحدة و مبعوثها إلى اليمن.

المصدر: وكالة شينخوا الصينية

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