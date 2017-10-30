صحيفة حكومية اماراتية تصطدم الموالين لها من الانفصاليين الجنوبيين: الانفصال مشكلة وليس حل ويعبر عن انفعالات شعبية غير خاضعة لحسابات سياسية أو استراتيجية

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة “الاتحاد” الاماراتية، في عددها الصادر الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول 2017، ان الانفصال مشكلة و ليس حلاً.

يأتي ذلك في وقت تتحرك فيه قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات في المحافظات الجنوبية الشرقية، متحدثين عن استعادة الدولة الجنوبية.

و قالت الصحيفة الاماراتية الحكومية، انه لم يحدث أن نجحت تجارب انفصال كيانات عن دولها. منوها إلى أن الانفصال كان دائماً مشكلة و لم يكن حلاً.

و أضافت: هناك تجارب كثيرة حول العالم فشلت فشلاً ذريعاً، و نتائج استفتاءات الانفصال معروفة سلفاً دائماً. لافتة إلى أن هذه النتائج تكون باستمرار لمصلحة ما يسمونه الاستقلال أو الانفصال أو تقرير المصير.

و تابعت: هذه الاستفتاءات لا تعبر عن واقع، فغالباً ما تعبر عن انفعالات شعبية غير خاضعة لحسابات سياسية أو استراتيجية.

و أكدت الصحيفة أن هذه الاستفتاءات تشبه التظاهرات الشعبية التي غالباً ما تكون بلا بوصلة و لا أجندات محددة.

و أشارت إلى أنه ثبت أن الانفصال يولد الانفصال، فالكيان الذي ينفصل عن دولته على أساس عرقي أو مذهبي أو غير ذلك يتعرَّض هو الآخر لحركات انفصالية من داخله، و يصبح الأمر كأنه لعبة لا نهاية لها.

و قالت: الذين يرون أن انفصالهم حل لمشاكل التهميش و التمييز و الاضطهاد و الظلم الاجتماعي واهمون. مرجعة ذلك لأن الحل الأمثل هو الحوار و البحث عن حل لأي مشكلة داخل كيان الدولة لا خارجه.

و تابعت: الحق أن انفصال الجزء من الأصل لم يكن يوماً سوى تلبية لرغبة شخصية لدى البعض في السلطة. معتبرة دعاة الانفصال عازفون على وتر التهميش و التمييز و الظلم الاجتماعي لدفع الجماهير إلى صناديق الانفصال.

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