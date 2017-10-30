كل ما تريد معرفته عن الروبوت صوفيا التي حصلت على الجنسية السعودية

يمنات – وكالات

لا زال الحديث مستمرا عن “صوفيا” التي اشتهرت بعد الإعلان عن حصولها على الجنسية السعودية مؤخرا.

ورغم أن صوفيا ليست بشرية وإنما مجرد روبوت، إلا أنها استطاعت أن تخلق حالة من الإبهار على مدار الأيام الماضية، ويبحث الجميع عن معلومات عنها رغم أن عمرها حاليا حوالي سنة ونصف، إلا أن شهرتها جاءت بسبب حضورها جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انعقد في مدينة الرياض الأسبوع الماضي، والذي أعلن فيه عن حصولها على الجنسية السعودية.

في هذا التقرير نرصد أهم المعلومات المتوافرة عن الروبوت صوفيا التي شغلت العالم.

ومن بين المعلومات المتوافرة عن الروبوت “صوفيا” هو أنها من تصميم شركة هانسون روبوتيكس الأمريكية، وهي نتاج أبحاث علمية بدأها مؤسس الشركة هانسون عام 2005.

والتصميم النهائي لصوفيا يشبه الممثلة العالمية أودري هيبورن، وصنع وجهها من مادة تسمى فروبر.

​وتعد “صوفيا” هي أول روبوت تحصل على جنسية في التاريخ والعالم، فقد أعلن عن حصولها على الجنسية السعودية خلال جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انعقد في مدينة الرياض الأسبوع الماضي.

​ولـ”صوفيا” ميزات لا توجد في غالبية الروبوتات الموجودة حاليا إذ تستطيع التعرف على الوجوه وإجراءات الحوارات معها.

وتستطيع كذلك أن تستخدم وجهها للتعبير عن مشاعرها، كما أنها تجيد الحديث والنقاش.

وهناك حالة انبهار واعجاب بصوفيا ويحرص كل من يلتقيها التقاط صورة معها.