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رئيسة منظمة اطباء بلا حدود لويزا ماركرنج: يجب إيقاف الحرب على اليمن ورفع الحصار واللجوء إلى الخيار السلمي والحل السياسي لحل الازمة.

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