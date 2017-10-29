الرئيسة / أخبار عاجلة / رئيسة منظمة اطباء بلا حدود لويزا ماركرنج: يجب إيقاف الحرب على اليمن ورفع الحصار واللجوء إلى الخيار السلمي والحل السياسي لحل الازمة.
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