حصري – فساد في مرافق حكومية بمحافظة إب بملايين الريالات (3)

يمنات – خاص

كشفت تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن اختلالات و فساد في مرافق حكومية في محافظة إب.

مستشفى جبلة

جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة يحمل الرقم بشأن فحص و مراجعة حسابات مستشفى جبلة للعام المالي 2016، ما يلي:

(1)

– أكثر من مليون ريال (1.240.353) ريال، ما تم صرفه من حساب الموازنة لعدد (2) موظفين منقطعين عن العمل للفترة من يناير – سبتمبر 2016.

(2)

– أكثر من “2” مليون و “600” ألف ريال (2.630.565) ريال المنصرف من حساب الموازنة مقابل مرتبات لعدد (4) موظفين بالغين أحد الأجلين و متوفين دون ان يتم احالتهم إلى التقاعد.

(3)

– أكثر من مليون ريال (1.487.718) ريال المنصرف من حساب الموازنة لعدد (2) موظفين يمثلون حالات مرضية دون ارفاق الوثائق المؤكدة لصحة ذلك.

(4)

– أكثر من “342” ألف ريال (342.153) ريال ما تم صرفة من حساب الموازنة (1) موظف منتدب انتهى الفترة القانونية للانتداب، و لم يعود الى مقر عمله الأصلي.

(5)

– أكثر من “88” مليون ريال (88.880.138) ريال ماتم صرفه من حسابي الموازنة و الجاري خلال السنة مقابل مكافأت و أجور اعمال اضافية دون مراعاة الاسس والمعايير المنظمة لصرفها وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م و لائحته التنفيذية و عدم اكتمال الوثائق المؤيدة للصرف.

(6)

– أكثر من مليون ريال (1.414.000) ريال ما تم صرفه من حساب الموازنة و حساب الدعم الشعبي مقابل مكافأت استثنائية بدون وجه حق و بدون مصوغ قانوني.

(7)

– “360” ألف رايل (360.000) ريال ماتم صرفه من حساب الموازنة مقابل ايجارات مباني دون توفر عقارات مستأجرة لغرض مزاولة أي اعمال و أنشطة للمستشفى.

(8)

– أكثر من “48” مليون و “800” ألف ريال (48.888.013) ريال ماتم صرفه من حسابي (الموازنة، الجاري) دون اكتمال الوثائق و المستندات التي تؤكد صحة الاستحقاق و قانونية الصرف مقابل (المياه، الاتصالات، نقل مهمات، انتقالات، شراء محروقات).

(9)

– أكثر من “745” ألف ريال (745.100) ريال ماتم صرفة من حساب الموازنة وحساب الجاري مقابل محروقات في شكل مخصصات لعدد من موظفي المستشفى و ذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2008م بشأن تنظيم استخدام المحروقات.

(10)

– أكثر من “32” مليون ريال (32.606.815) ريال اجمالي قيمة مشتريات و اعمال صيانة من حسابي (الموازنة، الجاري) تمت اجراءاته بالمخالفة لقانون المناقصات و المزايدات و المخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م و لائحته التنفيذية.

(11)

– أكثر من “33” مليون (33.606.815) ريال المنصرف من حسابي الموازنة، الدعم الشعبي مقابل اغذية و ملبوسات دون توفر متعهد بالتغذية و الشراء بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات و المزايدات.

(12)

– أكثر من “18” مليون (18.340.881) ريال ما تم صرفه من الحساب الجاري مقابل شراء وسائل نقل و أثاث و معدات و أجهزة، و التي يتوجب مواجهتها من حساب الموازنة و تحت اجراءاتها بالمخالفة لقانون المناقصات سالف الذكر.

(13)

– أكثر “198” مليون (198.237.218) ريال اجمالي قيمة مشتريات الأدوية و المستلزمات الطبية خلال السنة، و التي تمت تجزئة المشتريات و تغيير طريقة الشراء بعدد من العمليات بالمخالفة لقانون المناقصات و كذا شراء اصناف قريبة الانتهاء.

(14)

– أكثر من “6” مليون و “700” ألف ريال (6.758.000) ريال مشتريات ادوية لم يتم توريد العمولات المستحقة عنها و دون تقديم المبررات والاسباب لعدم توريدها.

(15)

– أكثر من “230” مليون ريال (230.305.193) ريال اجمالي المدورات المالية الظاهرة طرف امين صندوق المشتشفى و التي لم يتم توريدها حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2016، و دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

(16)

– أكثر من “16” مليون ريال (6.050.599) ريال، اجمالي المديونية للمستشفى طرف الغير الظاهر في 31 ديسمبر/كانون أول 2016، و لم يتم متابعة تحصيلها و توريد مبالغها.

(17)

– أكثر من “147” مليون ريال (147.417.286) ريال اجمالي الفارق الظاهر في ايرادات المستشفى في الحساب الختامي (التقرير السنوي) و كشوفات البنك دون توضيح الاسباب لظهور ذلك.

(18)

– أكثر من “7” مليون ريال (7.043.938) ريال اجمالي الاعفاءات الممنوحة للمواطنين و الموظفين خلال السنة دون ارفاق ما يؤكد استحقاقها للاعضاء و التحقق من مدى صحة الاستحقاق.

المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إب

جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة برقم “73” خاص بفحص و مراجعة حسابات المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي للعام المالي 2015.

(1)

– أكثر من “115” مليون ريال (115.298.431) ريال قيمة أرض (حر/وقف/ بسط) مقيدة بالسجلات و الدفاتر دون وجود وثائق وعقود الملكية القانونية لتلك الاراضي لدى المؤسسة.

(2)

– أكثر من “26” مليون ريال (26.900.205) ريال قيمة أراضي تابعة للمؤسسة تم الاستيلاء عليها من قبل جهات اخرى.

(3)

– أكثر من “23” مليون ريال (33.856.269) ريال ماتم تعليته في حساب الاصول الثابتة مقابل تعويضات لملاك ارضية جبل الشجاع في العام 2001م و عدم صرف مبالغ تلك التعويضات للملاك و استمرار حدوث المخالفات مع الملاك و لم يتم تسوية المنازعات منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما.

(4)

– أكثر من “296” مليون ريال (296.392.035) ريال اجمالي مبلغ المديونيات الزائدة عن (20.000) ريال لعدد (2350) مشترك بالمخالفة لسياسات الائتمان و التحصيل والفصل المتبعة لدى ادارة المؤسسة.

(5)

– أكثر من “617” مليون “900” ألف ريال (617.998.156) ريال اجمالي مبلغ المديونيات المتاخرة حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015.

(6)

– أكثر من “541” ريال (541.170) ريال مبلغ الايرادات المحصلة و غير الموردة حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015.

(7)

– أكثر من “4” مليون و “700” ألف ريال (4.720.518) ريال رصيد حساب الحسابات الانتقالية المدينة و الذي يمثل رصيد معلق لم يتم تسويته حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015.

(8)

– أكثر من “167” مليون و “700” ألف ريال (167.771.958) ريال رصيد حساب الدائنون المتنوعون المحليون مرحل منذ سنوات سابقة دون وجود أي حركة على تلك الحسابات.

(9)

– أكثر من “52” مليون ريال (52.451.260) ريال رصيد حساب المجالس المحلية و يمثل مبالغ مستحقة للمجالس المحلية من ضمن فواتير استهلاك المياه حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2010، و عدم قيام المؤسسة بتوريد أي مبلغ خلال السنة لحساب ايرادات المجالس المحلية بالبنك المركزي.

(10)

– أكثر من “3” مليون و “900” ألف ريال (3.969.975) ريال رصيد حساب الحسابات المعلقة الدائنة تحت التسوية حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015، و المرحل منذ سنوات سابقة دون ان يتم التسوية.

(11)

– أكثر من “284” مليون و “800” ألف ريال (284.803.165) ريال اجمالي قيمة كمية المياه المفقودة خلال العام 2015، لعدد (1.176.095) وحدة بما نسبته (24%) من اجمالي كمية المياه المنتجة خلال العام.

الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس إب

جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة خاص بفحص و مراجعة حسابات فرع الهيئة العامة للمواصفات و المقاييس للعام المالي 2015، ما يلي:

(1)

– أكثر من “260” ألف ريال (260.437) ريال قيمة اصول ثابتة لم يتم اظهارها في رصيد الاصول في 31 ديسمبر/كانون أول 2015.

(2)

– أكثر من “364” ألف ريال (364.050) ريال ايرادات محصلة لم يتم توريدها نهاية العام.

(3)

– أكثر من “499” ألف ريال (499.820) ريال ما تم قيده فارق مخصص الاهلاك للاصول للعام المالي والاعوام السابقة دون وجود الوثائق المؤيدة لذلك.

(4)

– أكثر من “11” مليون ريال (11.143.057) ريال يمثل مصروفات مستحقة دون وجود الوثائق المؤكدة لذلك.

مشاريع مياه الريف إب

جاء في تقرير للجهاز المركز يللرقابة و المحاسبة خاص بفحص و مراجعة حسابات فرع هيئة مشاريع المياه الريف للعامين الماليتين 2014، 2015.

(1)

– أكثر من “2” مليار ريال (2.026.557.867) ريال رصيد حساب المشاريع قيد التنفيذ كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، مرحل منذ العام 2007م دون اقفال في حساب الاصول و عدم اثبات تكاليف الارض و المبنى في حساب الفرع و عدم وجود وثائق ملكية الارض و استمرار ترحيل المشاريع مع الاجير الزراعي بخصوص العناء و المطالبة و ترحيلها من سنة الاخرى دون حل الموضوع.

(2)

– أكثر من “31” مليون ريال (31.231.927) ريال رصيد الاصول كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، لم تثبت في الدفاتر و السجلات لدى الفرع على مستوى الحسابات التحليلية.

(3)

– “4” مليون ريال (4.000.000) ريال قيمة سيارتين هايلكس غمارتين بعهدة كل من خطاب شجاع الدين مدير عام الخدمة المدنية و عبد الكريم شمسان و الذي لم يعد يعمل في الهيئة و نقل الى مكان اخر دون قيام ادارة الفرع باستعادة السيارتين.

(4)

– أكثر من مليون ريال (1.245.000) ريال مولد كهربائي و طبلون و خزنة محجوزات مقابل ايجارات متأخرة منذ سنوات دون حل المشكلة.

(5)

– “2” مليون ريال (2.000.000) ريال مضخة غاطسة كهربائية محجوزة أيضا منذ سنوات مقابل عدم صيانة المبنى المستأجر بعد الخروج.

(6)

– أكثر من “12” مليون ريال (12.040.272) ريال فارق في مخزون المضخات المركز المالي و محاضر الجرد مرحل منذ عدة سنوات.

(7)

– أكثر من “4” مليون و “700” ألف ريال (4.755.470) ريال فارق في مخزون المضخات بين المركز المالي و محاضر الجرد مرحل من عدة سنوات.

(8)

– اكثر من “3” مليون و “900” ألف ريال (3.923.395) ريال رصيد حساب السلف المدينة كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، منذ عدة سنوات دون تسويتها أو تصفيها اولا بأول.

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