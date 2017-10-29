حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 30 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى ما بين درجة إلى درجتين مئوية.

– أجواء صحوة و تميل للبرودة أثناء الليل و الصباح الباكر.

– تتشكل قطع من السحب المنخفضة نهارا على أجزاء من سلسلة المرتفعات.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة و تميل للبرودة نسبيا أثناء الليل و الصباح الباكر.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– تكون سحب ركامية.

– الرياح معتدلة السرعة نهارا.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين (6-14) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للاصاد الجوي

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