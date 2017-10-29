حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 30 أكتوبر/تشرين أول 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى ما بين درجة إلى درجتين مئوية.
– أجواء صحوة و تميل للبرودة أثناء الليل و الصباح الباكر.
– تتشكل قطع من السحب المنخفضة نهارا على أجزاء من سلسلة المرتفعات.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة و تميل للبرودة نسبيا أثناء الليل و الصباح الباكر.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– تكون سحب ركامية.
– الرياح معتدلة السرعة نهارا.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين (6-14) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للاصاد الجوي
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