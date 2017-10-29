اشتباكات في مرتفعات جبلية مطلة على طريق تعز – عدن بمحافظة لحج

يمنات – صنعاء – خاص

دارت اشتباكات عنيفة في مرتفعات جبلية بمديرية المقاطرة بمحافظة لحج، جنوب البلاد، الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول 2017.

و تفيد مصادر محلية ان مسلحي أنصار الله و الجيش المساند لهم، تمكنوا فجر الأحد من التقدم باتجاه مرتفعات جبلية مطلة على وادي معبق بمديرية المقاطرة، التي يمر منها الطريق الرابط بين محافظتي عدن و تعز عبر مدينة التربة.

و تشير المصادر أن مسلحي أنصار الله تمكنوا من السيطرة على مرتفعات مشرفة على وادي معبق، فجر الأحد بعد أن نفذوا عملية التفاف من منطقة الأكبوش بعزلة الأحكوم مديرية حيفان، التابعة لمحافظة تعز.

و منذ صباح الأحد تدور اشتباكات عنيفة مع قوة عسكرية موالية للتحالف السعودي تقوم بحماية الطريق، غير أن الاشتباكات تراجعت ظهر الأحد، و اكتفى الطرفان بتبادل القصف من أسلحة متوسطة.

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