الرئيسة / أخبار عاجلة / لحج .. اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم في مرتفعات جبلية مطلة على وادي معبق مركز مديرية المقاطرة التي يمر منها طريق رابط بين تعز وعدن.
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