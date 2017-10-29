الرئيسة / أخبار عاجلة / لحج .. اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم في مرتفعات جبلية مطلة على وادي معبق مركز مديرية المقاطرة التي يمر منها طريق رابط بين تعز وعدن.

لحج .. اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم في مرتفعات جبلية مطلة على وادي معبق مركز مديرية المقاطرة التي يمر منها طريق رابط بين تعز وعدن.

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