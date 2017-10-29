“وثيقة” .. معلمو إب يشكون من ارتفاع أسعار البطاقة السلعية بأكثر من 45% من سعر السوق

يمنات – صنعاء – خاص

كشف وثيقة موجهة من نقابة المهن التربوية و التعليمة بمحافظة إب إلى محافظ المحافظة، عبد الواحد صلاح، عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصرف للمعلمين عبر البطاقة السلعية.

و تؤكد الوثيقة المؤرخة في 28 أكتوبر/تشرين أول 2017، أن مؤسسة الحميضة التي توفر المواد الغذائية للمعلمين و موظفي الدولة في محافظة إب، وسط البلاد، تبيع تلك المواد بزيادة 49 في المائة عن سعر السوق.

و طالبت النقابة محافظ إب ايقاف البيع و تكليف الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و الشئون القانونية في ديوان المحافظة للتحقيق في أرتفاع الأسعار و كشف المسئولين المتورطين في ذلك، و الذين باتوا يتاجرون بأقوات المعلمين.

و أصبح ما يصرف من مرتبات موظفي الدولة يذهب جزء كبير منه لصالح التجار المحتكرين الذين يقومون بصرف المواد الغذائية عبر البطاقة السلعية للموظفين، في تواطؤ مفضوح بين حكومة الانقاذ و تجار جشعين.

و يشكو الموظفين من الزيادات السعرية و ردأة جودة المواد التي يتم صرفها عبر المولات التجارية، عوضا عن أن الكوبونات التي تحمل قيمة شرائية لا يمكن استعادة أي مبلغ منها في حال ما كانت القيمة أقل من قيمة الكوبون.

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