أبين .. استهداف قوة غير نظامية موالية للامارات أثناء توجهها إلى المحفد

يمنات – صنعاء

سقط “4” ضحايا من قوات الحزام الأمني غير النظامية الموالية للامارات، جراء انفجار سيارة مفخخة صباح الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول 2017، بمديرية المحفد، شرق محافظة أبين، جنوب البلاد.

و جاء الانفجار أثناء ما كانت قوة من الحزام الأمني متجهة إلى مديرية المحفد، في اطار خطة أمنية لهذه القوات التي تدار من قيادة القوات الاماراتية بعد، تتضمن الانتشار في محافظة أبين.

و تفيد مصادر صحفية، إن محمد راجح اليافعي قتل في الانفجار و جرح 3 من زملائه، جراء انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق.

و وصلت صباح الأحد قوة تابعة للحزام الأمني، إلى مديرية المحفد بقيادة قائد قوات التدخل السريع عبد اللطيف السيد و قائد اللواء الأول دعم و اسناد، ابو اليمامة اليافعي.

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