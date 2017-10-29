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الشيخ عبدالله بن عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى: نرفض تشكيل قوات حزام أمني خارج ادارة الأمن والشرطة المحلية.

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