الرئيسة / أخبار عاجلة / الشيخ عبدالله بن عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى: نرفض تشكيل قوات حزام أمني خارج ادارة الأمن والشرطة المحلية.
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