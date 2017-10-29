الرئيسة / أخبار عاجلة / المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يبدي قلقه من التداعيات الخطيرة لتدهور الأوضاع الأمنية في عدن وتصاعد عمليات التصفية الجسدية مؤخرا.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يبدي قلقه من التداعيات الخطيرة لتدهور الأوضاع الأمنية في عدن وتصاعد عمليات التصفية الجسدية مؤخرا.

10 دقائق من الآن أخبار عاجلة 7 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com