شخصية اجتماعية مؤثرة في المهرة وسقطرى: نرفض تشكيل قوات “حزام أمني” تحت أي مبرر

يمنات – صنعاء – خاص

أكدت شخصية اجتماعية مؤثرة في محافظة المهرة رفضها تشكيل قوات “حزام أمني” في المحافظة.

و أكد عبد الله بن عيسى آل عفرار، و هو نجل أخر سلاطين المهرة، و يرأس حاليا المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة و سقطرى، أن أبناء المحافظتين ليسوا بحاجة إلى أي نجدة من أحد تحت مسمى “الحزام الأمني” خارج اطار قيادة الأمن و السلطة المحلية بالمحافظة.

جاء ذلك في كلمة له القاها، السبت 28 أكتوبر/تشرين أول 2017، في مهرجان للمجلس الانتقالي الجنوبي، حضره رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي.

و أشار آل عفرار إلى أن المهرة و سقطرى تنأيان بنفسيهما عن الصراعات منذ العام 1967. مطالبا بتشكيل اقليم للمهرة و سقطرى بما سماها الحدود التاريخية قبل العام 1967.

و جدد آل عفرار رفضهم في المهرة و سقطرى تشكيل أي قوة أمنية غير نظامية و تحت أي مبرر كان يسوقه أي طرف من الأطراف. منوها إلى أن المهرة آمنة و مستقرة بأهلها بشهادة القاصي و الداني.

و كشفت كلمة آل عفرار عن رفض قيادات محافظتي المهرة و سقطرى أن تكونا ضمن اقليم حضرموت الذي اعلنه “هادي” في مؤتمرالحوار بعيدا عن توافق أعضاء المؤتمر.

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