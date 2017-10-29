الرئيسة / أخبار عاجلة / شرطة المهرة تعتقل قاسم الثوباني قائد حراسة مدير شرطة عدن على ذمة تقطع لسيارات نثلت سجناء من الغيضة إلى المكلا.

شرطة المهرة تعتقل قاسم الثوباني قائد حراسة مدير شرطة عدن على ذمة تقطع لسيارات نثلت سجناء من الغيضة إلى المكلا.

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