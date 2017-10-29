وزارة التربية بحكومة الانقاذ تحدد موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية وطريقة الحصول على النتيجة

يمنات – صنعاء

قال وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه، الدكتور محمد السقاف أنه سيتم الإعلان عن نتيجة اختبارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2016- 2017، الأسبوع القادم.

و أكد الدكتور السقاف في تصريحات صحفية، أن وزارة التربية و التعليم استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بإعلان نتيجة اختبارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2016 – 2017، و لم يتبقى سوى بعض الأعمال الإدارية سيتم الإنتهاء منها خلال هذا الاسبوع، و ستعلن النتائج بشكل رسمي الأسبوع القادم.

و لفت الدكتور السقاف إلى أن أي طالب أو طالبة يمكنه الحصول على نتيجته فور إعلانها بشكل رسمي بالإتصال على الرقم 160 للهاتف الثابت و النقال “يمن موبايل” و أيضا عبر رسالة SMS لشبكة يمن موبايل على الرقم 160.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا